台南登革熱疫情拉警報 綠議員籲民政局要當「神隊友」

2019-07-04 13:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市登革熱疫情拉警報，民進黨台南市議員呂維胤、蔡筱薇、李宗翰今天召開「民政局應全力支援登革熱防疫」記者會，要求民政局應全力支援登革熱防疫，儘快匡列登革熱防治經費供里長做使用，全面普查、清理市有地和公有地，讓登革熱防治效果極大化，成為登革熱防治的「神隊友」。

呂維胤和蔡筱薇、李宗翰指出，目前台南已爆發本土病例4例，地方區公所是第一線防治作戰單位，如何統整37個公所、並無縫配合市府其他衛生局、環保局等單位則是當務之急。

他們說，一般登革熱防治通常僅提及到衛生局和環保局，其實民政局也是串聯公私部門一同防治的重要關鍵。民政局的業務和民眾息息相關，理應成為防治登革熱的「神隊友」，特別是台南市內有1萬多筆的市有地和國有地，長期都是里長反映環境死角，公所應盤點稽查，要求各管理單位立即清除和整理。

民政局則表示，第一例發生，全市就動起來，民政局和區公所息息相關，民政局會全力以赴。經費部分，防治部分不會動用里長基層建設經費，將會由防疫經費來補助，雇工噴藥也會協助需要。另外，每年也有640萬經費，協助區公所抽查全市市有地和國有地清理問題，日後也會匡列防治登革熱經費專案，加速補助及發放各區各里所需的物資和人力。

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