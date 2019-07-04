醫訊》憂孩子沈迷電玩 嘉南療養院開辦「網癮特別門診」

2019-07-04 12:52

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕暑假期間，不必到校的兒童、青少年，更容易宅在家，過度使用智慧型手機，甚至沈迷電玩遊戲，家長擔憂；衛生福利部嘉南療養院為此開辦了「網癮特別門診」，幫國家未來主人翁拉一把，協助學習自控，身心健康地快樂成長。

嘉療的網癮特別門診，在每週二、三的上午，醫務秘書王作仁說，由家長帶來求助的兒少，男生佔了7成，幾乎都「人手一機」，有的耽溺於線上遊戲，影響原本的生活步調。

擔任台灣網路成癮防治學會理事長的王作仁表示，因科技進步，人機互動的時間，逐漸佔據了生活的大部分，已有使用太久或姿勢不正確，產生肩膀肌肉痠痛、近視度數增加的現象；更嚴重者，還會沉迷於線上世界，無法自拔。

王作仁以研究個案為例，有的甚至脫離電玩遊戲後，脾氣變得很火爆，可能已經被網路綁架而不自知；隨著手機持有的年齡日益下降，這現象也影響許多孩子的身心狀態，並造成家家庭的困擾。

王作仁指出，所謂的「網路成癮」，與「網路遊戲成癮」並不同，後者已在去年6月底，由世界衛生組織納入精神疾病，根據台灣逾8100位青少玩家，發現年盛行率超過3﹪，略高於西方國家。

王作仁強調，網路遊戲成癮的共病，值得重視，包含焦慮、憂鬱，以及過動…等症狀，尤其小朋友表達能力較差，家長更需特別注意其變化，即時尋求專業協助。

針對小孩網路成癮的問題，王作仁建議從教育上防治，學校主動介入輔導的作為，應提前到幼兒園時期；平常培養起適度使用的好習慣，家長也得以身作則，成為模仿的壞榜樣，更要強化親子互動，不能隨時就拿起手機「各玩各的」。

至於成癮後的治療，王作仁認為需要專業介入，幫助其痊癒，從鑑別診斷、找出共病現象，投予適當用藥、深入會談，並配合認知行為功能的改善，每個環節缺一不可。

王作仁希望透過健康促進來引導、鼓勵，切勿讓孩子被標籤化，國家與社會也能共同關心這個議題，投入必要的資源，攜手防治。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法