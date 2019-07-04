醫病》黃斑部病變伴隨白內障 醫：及早治療挽回視力

2019-07-04 12:55

〔記者萬于甄／台南報導〕「眼中看見的電線杆都是S型」台南一名王姓婦人左眼因黃斑部病變延誤治療失明，孰料，7年前右眼也出現病變同時還有白內障的情況，其原擔憂黃斑部病變加上白內障手術，恐讓自己雙眼失明，好在經榮總台南分院眼科治療後，術後視力從0.01恢復至0.3，讓她相當開心。

高雄榮總台南分院眼科醫師李尹暘表示，黃斑部病變原因很多，其中以老化、高度近視、三高患者為高風險群，黃斑部病變往往也會伴隨發生白內障的情況，導致患者視力嚴重惡化，此時病患易陷入兩難，猶豫是否該開刀治療白內障。

李尹暘說，白內障手術並不會增加黃斑病變惡化的風險，現今白內障手術進步，除非是黃斑部已有嚴重結疤，否則經醫師檢查確認因白內障而導致視力進一步惡化，患者都可在與醫師討論後，接受白內障手術來挽救視力。

63歲的王姓婦人說，自己左眼已因黃斑病變延誤治療失明，右眼7年前檢查出黃斑部病變，雖近年來都定期接受玻璃體注射治療，但視力卻越來越模糊，檢查後才得知是白內障加重所導致，原本擔心接受手術恐雙眼失明，所幸有鼓起勇氣接受治療，才讓人生從黑白找回色彩。

李尹暘強調，即使白內障手術成功恢復視力，但黃斑部病變仍然存在，因其目前仍無法治療痊癒，病患仍不可掉以輕心，應該持續追蹤黃斑病變，繼續接受治療，這樣才能長長久久的維護靈魂之窗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法