弘光科大環台義煮露天辦桌 經典菜餚讓院童體驗廟會活動

2019-07-04 12:27

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學國際餐旅青年學習社每年舉辦環台義煮活動，這次主題「迎新廟會新獅慶宴」以復古概念辦桌，學生烹煮大白菜獅子頭、烤蘿蔔絲餅等傳統菜餚，也安排舞獅演出，更特別的是今年1919食物銀行出借要價300萬、猶如變形金剛的「行動廚房」開到校園內，讓學生露天就能烹煮，就像辦外燴一樣，也趁機學習不受環境限制的救災式「行動烹煮」。

餐旅管理系副教授許凱敦表示，義煮活動從2014年開始舉辦，學生從聯繫廠商、食材選購，每個環節實際操作，得到的經驗值是課堂上學不到的，屬於「餐旅的延伸學習」，不管是外場服務、內場烹調的實戰經驗，每一次都是一個挑戰，也趁機讓學生學習付出，今年贊助單位特別借了「行動廚房」，讓學生挑戰在貨櫃車廚房內烹煮。

1919食物銀行台中園區營運組組長吳郁親指出，已經參與義煮5年，「行動廚房」屬於救災的第二線，希望能提供災民與救災人員熱騰騰的飯食，廚房內有煎台、炸爐、專業烤箱、冰箱、水電配備，煎、煮、烤、炸功能均具備，車頂也安裝太陽能板，今年初才完成，首度和弘光科大義煮活動結合，可以讓學生直接操作，不需要搬運太多器具便能下廚，也可以讓學生了解「救災時這輛行動廚房的功能在哪裡。」

環台義煮活動總召張宇翔說，從寒假開始規劃活動，包括時間、地點、食材、育幼院院童的飲食習慣等各種細節都要注意，只是這次沒想到，原本規劃好的行程，卻有育幼院因故臨時取消，為了不浪費新鮮食材，發揮緊急調配的精神，馬上聯繫另外一家育幼院，把義煮精神擴散的更遠。

張宇翔說，義煮以北、中、南接力賽方式進行，第一、第二場義煮活動在學校內舉行，由弘光科大開始，先邀請慈馨兒少之家、信望愛智能發展中心的院生、老師一起到校用餐。活動中，參與的學生事先設計活動，在辦桌活動前先帶院童遊戲，從中教他們認識食物，餐會開始後，同學們也安排一連串精采的演出，帶給院童育樂及美食，用大學生的愛及活力溫暖他們的心。

信望愛智能發展中心的院童到弘光科大用餐，看到大哥哥、大姊姊在台上演出，隨著音樂開心地打拍子，甚至站起來手舞足蹈。一道道傳統的辦桌佳餚上菜，更是不斷說：「好吃！」，一下子便把菜餚吃光。信望愛中區主任黃麗卿說，每個月小朋友都到校外社區活動，這次弘光學生安排的義煮活動很特別，讓院童們有不一樣的體驗。

弘光科大環台義煮，學生在露天烹煮 。（記者張軒哲攝）

弘光科大義煮請院童到校用餐 。（記者張軒哲攝）

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