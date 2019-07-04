私校「招生綁績效」 工會：教師被逼到快跳樓

2019-07-04 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣私立學校教育工會今指控，有私立高中高層以「招生綁績效」方式，對未達標教師，任意扣減年終、管制休假、專任改為兼任、甚至不續聘等手段，逼迫招生績效墊底教師，造成教師長期處於高壓下身心俱疲，影響教學品質，健康也出問題，「被逼到快跳樓」；工會呼籲主管機關積極作為，並提出3點訴求。

台灣私教工會副理事長諶其騮表示，3點訴求包括，主管機關有責任監督私校違法招生活動，監督原則為禁止排擠教學備課、禁止扭曲正常考核；其次，主管機關應負責修法，增加違反教育法令的相關罰則；最後，主管機關有責任提供學校透明訊息平台，幫助學生與家長了解學校辦學情形，作為升學選擇的參考。

台灣私教工會理事長陳秋瑩呼籲，政府應認真嚴肅看待，不是只有註冊率、退場問題，也不是只有學生數少才有亂象；有私校逼迫老師寒暑假招生、家訪、下班後繼續做招生工作；工會接獲投訴，有的老師有精神問題、罹癌，家裡有孩子肺炎住院，學校甚至還不准假；其中學生數全國第二名的啟英高中，問題嚴重。

陳秋瑩指出，啟英高中教師面臨的勞動狀況，包括招生全年無休，教師經常性週六到校辦理招生活動、寒暑假還要協助招收轉學生；無薪給及無補休的升學衝刺班，教師還要負責班級行政事務；導師任用評核基準，除了招生績效最明顯外，並無其他客觀依據；超時工作沒有實質補休或報酬，違法片面管制休假、請假。

此外，績效不理想者還被校長、各分區主管約談，要求教師檢討自己什麼地方做得不好，正副校長還在會議中狂飆教師，叫招生墊底的老師罰站聽訓，教師並被分區、分級管理；教師在長期壓力下，已有老師身心狀況不良，產生憂鬱症狀，有老師因為繁複的校務延誤就醫，也有老師發現身體異常住院開刀。

陳秋瑩說，每年招生季，啟英要辦理五、六梯次里鄰長參訪，每次活動時間從中午忙到放學，都是利用平日正常上課時間；整季下來，包括練習、彩排驗收、正式表演，估計至少有19個半天的正常教學無法進行。另，尚有台北海洋科技大學、輔英科技大學等，也有變相將招生績效綁年終獎金的情形。

陳秋瑩強調，教育部及地方教育局應攜手合作，遏止私校招生亂象，啟英所在的桃園市已升格為直轄市，呼籲市長鄭文燦正視此事，用心督導相關局處官員，快速改善私校教師勞動條件，中央主管機關也應訂定罰則，如查證屬實立即開罰，嚇阻目前校方公然壓榨老師的現象。

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