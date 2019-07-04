文化大學推廣部資遣40名員工 勞動局介入調解

2019-07-04 11:58

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學以預估108學年虧損5.3億元，上半年大規模資遣成立迄今48年的推廣部員工已40人，文大推廣教育長許惠峰7月1日發出長達1600字內部信，要同仁共體時艱，勞保同仁到7月10日前均可申請優離，不優離風險恐是資遣。但高教工會林柏儀質疑是「假赤字真砍人」，主因是推廣部幹部針對推廣教育長施政週年作滿意度調查，文大所為是非法解雇，已進入勞動局勞資爭議調解中。

文大推廣教育長許惠峰在信中表示，他是從去年7月擔任教育長，深入瞭解推廣內部組織及人事運作後，發現推廣自民國100年起，若依教育部來函指示之會計原則，早已虧損多年，金額從每年6千萬至近二年之1億6千萬及2億9萬等鉅額虧損，總累計虧損額自100年起迄今共約10億元，考其原因，並非出於少子化，而係經營管理不善，甚至人謀不臧所造成，裁撤資遣部分人員是不得已的選項決定，他並未針對工會員工資遣，在資遣名單中剛好有工會幹部。

教育部高教司長朱俊彰表示，學校必須遵守相關勞動法令，程序亦須符合勞動法令，才可解雇員工，如未符合勞基法，教育部會請勞動部協助，維護勞動者權益；至於許惠峰信中提到的教育部函示會計原則，教育部107年依會計師抽核中國文化大學財務狀況，曾去函該校要求針對部分推廣教育支出在會計項目的錯誤分類，儘速改列為推廣教育支出，這二年推廣部有虧損，但虧損是不是要和資遣員工畫等號，是大學自主範圍，如果經營者要資遣員工，也要合法。

另本部係於107年依會計師抽核中國文化大學財務狀況，去函該校要求針對部分推廣教育支出在會計項目的錯誤分類，儘速改列為推廣教育支出在文大推廣部擔任公關主管逾10年的翟敬宜表示，接到推廣教育長以「業務緊縮」為由的資遣通知，她和部門夥伴錯愕萬分，因為一個月前舉辦記者會活動，許惠峰教育長還傳LINE跟她表示：「謝謝您在媒體公關方面的協助與優異表現」，竟然事前未告知，未溝通，就發出資遣信，明顯與工作表現無關。

翟敬宜表示，她是高教工會文大分部召集人，文大高層指發動資遣是「全盤考量」非關其他，但推廣內部員工普遍認為引爆點是「首長民調」，6月28日當日中午，翟敬宜才對推廣部全體員工發送了一封「推廣教育長施政週年滿意度調查」，3小時候，她和副部長李宛澍就「雙雙中獎」，且文大法務還警告工會違反個資法，蒐集同仁郵件做不當使用，她質疑，同事間互寄郵件何來侵害個資？做民調不是很普通的事嗎？連學生都能對老師做教學評鑑，總統施政也欣然接受民意考驗，文大校方此舉已發揮嚇阻效果，高層下重手霸權阻擋基層聲音，連工會召集人都照砍，文大員工也奔走相告「翟姐出事了」，推廣部300多名員工陷入焦慮，但攤開文化大學財報，全校從101學年到106學年，盈餘合計14.5億元，僅去年小虧7千多萬元，離所謂5億赤字根本天差地遠。

高教工會組織部主任林柏儀表示，資方以籠統的業務緊縮為由，針對特定對象進行非法解雇，手法不僅粗暴，更惡質的是解雇工會幹部，既違反勞基法，更違反工會法35條「對於勞工擔任工會職務而進行解雇或其他不利之待遇」，若問卷真是引爆點，惡意更不言可喻，高教工會東吳、南華、中正各分部，之前都對校長做過評鑑且公開結果，沒有任何一所大學會像文大這樣打壓工會，嚇阻教職員發聲，還非法解雇工會幹部。

高教工會研究員陳柏謙表示，兩周前有推廣部員工因被資方非法解雇，向勞動局提出勞資爭議調解，高教工會參與協助，調解委員會主席表示「資遣是最後手段」，資方應先評估全文大的人力與財務，而非針對單一部門，且必須對員工進行轉調安置，文化大學怎可能找不到適合資深同仁的工作，最後決議業務緊縮的理由不足，必須提出更多証據，進行第二次調解。足見以虧損和業務緊縮終止勞動契約，連調解委員都無法說服。

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