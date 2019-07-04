醫病》夏季三伏貼 改善虛寒體質、鼻子過敏

2019-07-04 11:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕從小就氣喘、鼻過敏的13歲蔡姓少年，鼻炎發作時，不但鼻塞、鼻水流不停，還伴隨鼻涕倒流與咳嗽；經媽媽陪同看中醫，透過中藥內服並施以「三伏貼」穴位貼敷貼3個療程，2個多月後鼻過敏僅偶爾發作，有效緩解鼻部症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲指出，中醫在特定的節氣進行特定穴位的中藥敷貼是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。所謂「三伏貼」，是中醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，已有悠久的歷史，清朝《張氏醫通》記載，寒性哮喘可以利用中藥外敷得到良好控制：「冷哮灸肺俞、膏肓、天突未有不應。夏月三伏中用白芥子塗法往往獲效。」

鄒曉玲表示，在一年中最熱的夏季，人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，有利於藥物滲透也有助於祛除邪氣；中醫學抓緊這段陽氣最旺盛的時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，補充與激發人體的陽氣，兩者相輔相成，天人相應，既可趨除寒邪，又可提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

鄒曉玲指出，「三伏貼」所使用的穴位敷貼藥材多選擇辛溫通絡的中藥調製而成，例如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位（如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等）進行敷貼，這些辛溫走竄的藥物作用於皮膚可以達到溫通經絡、祛除寒邪與痰濁的功效。

穴位貼敷治療方法簡便，非侵入性又無毒副作用，易被小孩接受，但必須注意孕婦、1歲以下小孩、嚴重心肺功能不足、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者，不適合三伏貼灸治療，發燒和咽喉發炎等症狀必須痊癒後方可接受治療；治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。

同時，三伏貼後應注意：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。中醫大新竹附醫中醫科於7月12日起至8月11日，提供三伏貼治療，其餘時間醫師評估治療有需要者仍可以進行穴位敷貼。

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