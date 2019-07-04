拖20多年…大里大元里民等到1座公園

2019-07-04 10:55

〔記者陳建志／台中報導〕大里區大元里內有處公園預定地，但至今遲未闢設公園，里內民眾想運動、休憩，都要到附近的大里運動公園，市議員林碧秀、大元里長林瑞興爭取早日將公兒23闢設公園，因土地屬國有財產署所有，立委何欣純上週邀集國財署中區分署協調後，同意無償撥用，希望市府儘快啟動撥用程序早日闢設為公園。

大里區大元里長林瑞興表示，里內人口聚集，但至今都無公園，民眾想要散步運動非常不便，其中內元路87巷內的公兒23預定地閒置多年，淪為民眾種菜場所且雜草叢生，成為社區髒亂點，里民都希望早日闢為公園。

市議員林碧秀表示，公兒23劃為公園預定地多年，既然土地是國有，更應該早日闢為公園，日前已邀集市府建設局等單位會勘，要求早日闢為公園，讓社區老人、小朋友可以悠閒的運動、遊戲。

立委何欣純表示，大元里有2處公園預定地，其中1處土地大多屬私人所有徵收經費龐大，公兒23預定地為國有地，因閒置20多年成為髒亂點，上週三邀集國有財產署中區分署、市府建設局、大元里長林瑞興等人召開協調會，分署長陳子賢同意依法無償撥用，希望市府早日啟動撥用程序闢為公園，讓社區民眾有一處運動、遊戲的空間。

市府建設局新工處長葉双福表示，該預定地面積約1252坪，目前已啟動撥用程序，7月1日已邀集國有財產署到場會勘，發現公園預定地上仍有2戶民眾使用，其中1戶有承租，希望國有財產署能儘快中止租約，預計今年順利取得土地後，明年將編列預算闢設公園。

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