桃空職工：考量大眾利益 離島航線不會罷工

2019-07-04 10:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第15天，桃園市空服員職業工會今天上午召開記者會，工會監事黃蔓鈴表示，有關公司提出的和平義務條款，工會主動釋出善意，離島航線將不會罷工。

黃蔓鈴說明，工會提出8大訴求，後來改成6大對案，工會簽下團體協約後，工會不會再對6大對案再度對公司提出罷工。

黃蔓鈴補充，有關公司提出的和平義務條款，針對離島航線的罷工，工會主動釋出善意，基於大眾生命、醫療、重大利益考量，會提供人力疏運，離島航線將不會罷工。

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