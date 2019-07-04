猴王爭霸戰持續上演！塔塔加猴王「阿醜」退位

2019-07-04 08:25

〔記者張協昇／南投報導〕民眾到玉山國家公園的塔塔加風景區旅遊，常會在石山地區的新中公橫公路上遇見台灣獼猴，玉山國家公園管理處網站就有一支宣導短片介紹塔塔加石山地區台灣獼猴生態，以及猴王「阿醜」在猴王爭霸戰中為保住猴王地位，與其他公猴打鬥時受傷破相，面貌醜陋宛如電影中怒目金剛，但解說員印莉敏表示，這是多年前拍的宣導片，「阿醜」已退位，但猴王爭霸戰仍不斷持續上演。

玉山國家公園管理處網站上這支宣導短片，解說員印莉敏在解說石山地區台灣獼猴生態時表示，每年9至12月是當地獼猴繁殖季節，由於每個獼猴族群只能有1隻猴王，在這幾個月期間，猴王會面臨外來流浪公猴挑戰，爭奪猴王寶座，彼此發生激烈打鬥，石山地綽號「阿醜」猴王就是在去年猴王爭霸戰中，與其他公猴打鬥時受傷破相，所以除了體型較大，模樣看起來也與其獼猴不太一樣，有點兇兇感覺！

目前擔任塔塔加遊客中心解說員的印莉敏指出，這是多年前拍的宣導短片，「阿醜」已退位，且好久沒看見牠，但猴王爭霸戰仍不斷持續上演，換上其他猴王。

印莉敏也不忘提醒民眾，遊客常會以為石山地區獼猴沒東西吃，予以餵食，造成獼猴看到有遊客拿出食物即會搶食，民眾不但可能受到驚嚇，也可能被抓傷，其實獼猴來自大自然的食物相當多，包括箭竹、青翠綠草、櫻花果實及昆虫、鳥蛋都是牠們的食物來源，因此，呼籲遊各千萬不要予以餵食，以免獼猴失去覓食能力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法