今各地悶熱多雲 中南部持續短暫雷陣雨

2019-07-04 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日凌晨4點多氣象局雖對嘉義以南5縣市發布大雨特報，但因風向為西南風，估計整體降雨將隨水氣略為減少而稍微趨緩，不過中南部地區仍有不定時的短暫陣雨或雷雨，台東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致是多雲的天氣，午後則有局部短暫雷陣雨，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，各地都比較悶熱，高溫大約31至34度，下雨的時候感覺較為舒適。不過明天東南部因西南風過山沉降增溫，有局部焚風發生的機率，應多留意。

另外，今年第4號颱風木恩凌晨2時中心位於海南島的西部海域，即在鵝鑾鼻西方約1440公里之海面上，向西北西朝越南北部方向進行；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質部分，今日環境風場為偏南風至西南風，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區午後仍有局部雷陣雨，在降雨洗除作用下，空氣品質普遍較佳；中部沿海地區在強風吹撫下可能出現地表揚塵現象，影響程度視降雨而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

未來天氣方面，週五（5日）西南風逐漸增強，水氣又開始增多，天氣變得不穩定，中南部地區降雨機率偏高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，其他地區中午之前大致維持多雲的天氣，午後則有局部雷陣雨。

週六至下週三（6日至10日）在較強暖濕西南風影響下，中南部不分晝夜都易有陣雨或雷雨，且易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

此外，週五、週六在南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必注意安全；而東南部因西南風過山沉降增溫，有焚風發生的機率，請多加注意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 34 27 ~ 31 27 ~ 33

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