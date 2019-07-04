臉書全球大當機！ 官方發聲明致歉搶修中
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臉書聲明指出，全球各地出現當機狀況，正在盡力修復中，並為當機致歉。有網友陸續回報臉書已經恢復。（路透資料照）

臉書聲明指出，全球各地出現當機狀況，正在盡力修復中，並為當機致歉。有網友陸續回報臉書已經恢復。（路透資料照）

2019-07-04 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕臉書從昨晚8時左右開始陸續傳出當機狀況，不僅圖片和影片顯示異常，且無法使用直播功能。臉書聲明指出，全球各地出現當機狀況，正在盡力修復中，並為當機致歉。有網友陸續回報臉書已經恢復。

監測網路狀況的網站DownDetector指出，從格林威治時間12時（台灣時間3日晚間8時）開始出現當機情形，上傳圖片或影片均無法正常顯示，也影響到臉書旗下的Instagram與WhatsApp用戶。約有1.4萬名用戶向Instagram回報臉書當機，在臉書與WhatsApp投訴的用戶分別超過7500個與1600個，主要是歐美地區的用戶。

台灣時間今天清晨6點，陸續有網友在DownDetector上回報，臉書、Instagram和WhatsApp已經正常運作，但還是有部分用戶無法正常運作。

臉書公司（Facebook）在推特上指出，「我們知道有些人使用我們的軟體上傳或傳送影像、影片和其他檔案時遇到問題。我們為造成困擾致歉，我們正在盡力恢復正常。」

有媒體指臉書當機與針對性的分散式阻斷服務攻擊（DDoS attack）有關，但監測全球網路流量的業者ThousandEyes表示，當機似乎與內部基礎設施或應用程式的問題有關。

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