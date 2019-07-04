臉書全球大當機！ 官方發聲明致歉搶修中

2019-07-04 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕臉書從昨晚8時左右開始陸續傳出當機狀況，不僅圖片和影片顯示異常，且無法使用直播功能。臉書聲明指出，全球各地出現當機狀況，正在盡力修復中，並為當機致歉。有網友陸續回報臉書已經恢復。

監測網路狀況的網站DownDetector指出，從格林威治時間12時（台灣時間3日晚間8時）開始出現當機情形，上傳圖片或影片均無法正常顯示，也影響到臉書旗下的Instagram與WhatsApp用戶。約有1.4萬名用戶向Instagram回報臉書當機，在臉書與WhatsApp投訴的用戶分別超過7500個與1600個，主要是歐美地區的用戶。

台灣時間今天清晨6點，陸續有網友在DownDetector上回報，臉書、Instagram和WhatsApp已經正常運作，但還是有部分用戶無法正常運作。

臉書公司（Facebook）在推特上指出，「我們知道有些人使用我們的軟體上傳或傳送影像、影片和其他檔案時遇到問題。我們為造成困擾致歉，我們正在盡力恢復正常。」

有媒體指臉書當機與針對性的分散式阻斷服務攻擊（DDoS attack）有關，但監測全球網路流量的業者ThousandEyes表示，當機似乎與內部基礎設施或應用程式的問題有關。

相關連結：

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook （@facebook） July 3, 2019

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