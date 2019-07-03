反駁「燒錢」指控 長榮：昨想簽團協遭工會拒絕

2019-07-03 21:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全國航空業總工會數十人今天到長榮國際公司前痛批，長榮航空寧願賠錢燒50億，也不願解決勞資爭議。長榮航空表示，昨與工會二度協商已釋出善意，多項訴求願意讓步，當場表達願意簽定團協，但遭工會拒絕；質疑為何工會在意的疑問已解決，卻仍不願意宣布停止罷工，甚至惡意扣留會員三寶，令人不解。

長榮航空表示，長榮航空是一全民營的航空公司，也是上市公司，為了兼顧員工、股東以及旅客等相關利害關係人的權益，儘管桃空職工在6月20日第一條都尚未協商完，就宣布突襲式罷工，長榮航空仍未關閉協商大門。在6月29日、7月2日雙方協商，公司均展現誠意，期待罷工儘速落幕。

長榮航空表示，長榮航空與桃空職工7月2日協商時，公司已對6月20日罷工前已經報到服勤的空服員，在勤務期間擅離職守參與罷工爭議釋出善意，也承諾優待機票獎勵措施將會另行開會討論，當場表達願意趕緊簽訂團協，但工會拒絕。

長榮航空表示，27名空服員在桃空職工罷工前，就已經報到開始服勤，但在勤務期間擅離職守參與罷工，勞資已有共識，由勞資雙方各推舉一名調查委員後，再共同推舉一位主任委員組成3人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置。長榮航空也同意在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為空班。

關於桃空職工希望撤回0508公告，長榮航空表示，這是公司當初為因應罷工可能造成的損失，預先告訴員工會取消全體員工的優待機票，但在罷工期間出勤的同仁不在此限，因為這是對全體同仁所做出的獎勵承諾，若失信於在罷工期間堅守崗位，任勞任怨的空、地勤人員，將會造成更不可收拾的後果，這是公司是否能永續經營，保障員工及股東權益的重要防線。

長榮航空表示，7月2日協商時，長榮釋出誠意，表示將在罷工結束後，依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優待機票/聯航機票的福利，另考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司將會視其出勤貢獻度，漸進式恢復優待機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工結束後另行開會討論，這已和桃空職工有初步共識。

長榮航空說，因空服員陸續回來執勤，目前運能已回升到7成，但桃空職工仍不斷以各種理由阻攔空服員取回三寶，對此長榮航空呼籲，桃空職工儘速歸還所有空服員的三寶，尊重空服員的自由意志，讓其早日回來執勤。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法