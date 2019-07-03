指考分發 補教估460分才能上台大醫

2019-07-03 18:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考下午結束，補教界馬不停蹄展開作業，展開未來考試分發的落點分析，補教師預估，今年除了數學甲、英文等科恐拉低分數外，其他科可望比去年提升，因此各類組的落點預估也都比去年高，從2分到15分都有，而台大醫學系面臨名額減少問題，預估落點要460分才能上。

補教老師劉駿豪表示，考完指考後，立刻詢問考生意見，發現考生普遍認為，今年物理、化學等科，都較去年簡單，預估得分也會較高；而補教界也評析，歷史、地理、公民也都很「佛心」，可能今年考生的分數也將比去年提升；主科方面，國文略升，英文較難會拉低，數甲則看考生手寫表現，整體來看，今年落點分數，應較去年提升。

劉駿豪說，考生之後可去下載去年考試分發入學管道資料，包含大學各系組最低錄取分數，以及錄取人數一覽表等，拿來跟今年的分數做比對，從中找出各個科系的落點。

劉駿豪預估，一類組的科系若看五科成績，考生可預估今年落點會較去年提升約8到15分，若是一類組商管科系則提升2到5分左右，以台大財金系而言，採計國、英、數乙，預估要410分（加權）；若台大國企（採國、英、數乙、歷、地）則要620分（加權）；台大財法（採國、英、數乙、歷、公）則要463分。

二類組方面，劉駿豪看採計科目（國、英、數甲、物、化），預估今年落點會較去年提升5到10分左右，前段頂尖科系提升幅度不大，預估台大電機系今年落點要437分左右。

劉駿豪說，在三類組上則有2種採計，國、英、數甲、化、生，以及英、數甲、物、化、生等，大致落點會較去年提升7到12分，而最頂尖的台大醫學系，今年考試分發52名，比去年68名還少，因此預估落點會受此影響，最低錄取門檻要460分才行，至於醫學系最低則要432分。

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