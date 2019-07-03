高市設立第一個交通寧靜示範區 選定優質河堤社區

2019-07-03 21:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕全市第一個「交通寧靜示範區」在河堤社區成立，未來將以「里」為單位擴大辦理，寧靜示範區的主要道路及進入社區端道路，設置速限30公里，並設交通寧靜區複合式牌面以提醒通過性車流減速慢行，同時採用標線型人行道，串連人行動線，讓社區內民眾可以更加悠閒地行走。

高市自民國100年起，就在學校及社區周邊推動交通寧靜區計畫，106年因應10月舉辦的生態交通全球盛典，針對哈瑪星地區進行較全面性的交通寧靜區規劃，為持續落實生態交通之理念，今年更進一步透過社區與學校之參與，選擇三民區河堤社區首處交通寧靜示範區。

交通局表示，河堤社區為發展成熟的優質社區，區內道路街廓完整、綠蔭扶疏，也有完善的人行道、騎樓空間，可供行人使用，建築特色及社區型態具有悠閒氛圍，在考量區塊完整性後，選定明誠二路以北、天祥二路以南、民族一路以西、河堤路以東為交通寧靜區規劃範圍。

市府在主要道路及進入社區端道路，設置速限30公里的交通寧靜區及複合式牌面，以提醒通過性車流減速慢行，並利用標線型人行道，串連人行動線，讓社區內民眾悠閒步行。

交通局長鄭永祥表示，透過交通寧靜區的整體規劃，可降低行車速度，不僅增加駕駛人視野範圍及反應時間，減少事故發生機率，若不幸有擦撞事故，也可有效降低事故所帶來的嚴重性，希望以河堤社區交通寧靜示範區推動經驗，再推廣至其他社區。

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