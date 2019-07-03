聽損兒克服障礙 奏出美妙樂音

2019-07-03 23:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕在聽力有損傷的情況下，還能運用各種樂器與其他夥伴搭配，演奏出多首樂曲，74名中重度聽損兒童在專屬於他們的音樂會中，以精彩表演搏得滿堂彩，許多人被他們這股堅毅感動，家長們甚至頻頻拭淚，一切得來多麼不易，但小朋友們還是做到了。

74名小朋友分別來自台北、花蓮、台東，他們以太鼓、木琴、烏克麗麗、木箱鼓、直笛、爵士鼓等多種複雜樂器，在中華民國兒童慈善協會日前舉辦的「聽損兒童音樂會」中演奏出14首膾炙人口的曲目。在他們表演前，多位藝人及音樂人如品冠、王大陸、魏如昀、李昶俊ECHO、曲艾玲等也錄製短片為孩子們打氣。

兒慈協會已提供聽損兒童免費音樂律動課程長達已22年，理事長洪珮珮指出，對聽損孩童來說，音樂學習除有益情緒穩定、增進人際關係外，對他們的學習專注力、語言表達力及聽語理解力均有相乘的效果。事實上，每個音階旋律，每個曲目對聽損孩童都是挑戰，她也對不畏艱難的孩子，和長期陪伴在他們身邊的老師及爸爸媽媽們致敬。

兒慈表示，為了鼓勵小朋友們，曾經醫療過他們的亞東醫院主任陳光超、台大醫師吳振吉及馬偕醫院主任林鴻清都親臨現場實際加油打氣，而與聽損領域有關單位包括婦聯、雅文、聽語、蒲公英、聽說及聽力師公會等，以及何嘉仁基金會、科林儀器、淡水一信及博士助聽器等，也都充分給予贊助支持。

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