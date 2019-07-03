十字韌帶斷裂運動員大殺手！ 醫師：熱身、戴護膝預防

2019-07-03 21:28

〔記者王俊忠／台南報導〕愛好運動的25歲黃先生在1次激烈球賽，嚴重扭傷左膝蓋、還聽到啪一聲，休養兩週後，膝蓋仍疼痛腫脹、無法完全伸直，到成大醫院骨科求診確定是膝蓋內前十字韌帶斷裂。醫師為患者做自體韌帶移植手術、再接受物理治療、紅繩、波速球等訓練復健，後來恢復情形良好，已能回運動場重拾熱愛的運動。

醫師提醒，前十字韌帶斷裂是運動員的最大殺手，提醒運動前做好足夠的肌肉訓練、充分熱身及穿戴護膝，儘量避免跳躍撞擊等危險動作，預防十字韌帶受傷。

成大醫院骨科主治醫師官法全指出，前十字韌帶被稱為運動員的命脈，主要功能為穩定膝關節，會受傷通常是在跳起落下著地時不穩，加上扭轉的力量導致，受傷急性期患者會感覺關節血腫，可先冰敷休息，但之後患者常會覺得走路、上下樓梯時軟腳、膝蓋空空的沒力氣、活動後膝蓋容易腫起來積水、稍微運動覺得膝蓋不穩定，好像快扭到一樣。

如有這類症狀，官醫師提醒患者要儘快就醫檢查，如果檢查確認韌帶有受損、但是不完全斷裂，可考慮物理治療與增生治療；但若韌帶是完全斷裂，因為關節內韌帶無法再生，須評估是否接受重建手術。

對於十字韌帶重建手術，官法全表示，重建材料有自體腿後肌腱或髕骨韌帶及異體2種，一是自體移植，為國內最廣泛使用的手術，成功率高，缺點是要犧牲正常組織，手術時間長、傷口略大。二為異體韌帶移植，是使用他人捐贈的韌帶，歐美國家較流行，最大好處是不需犧牲自己健康韌帶或肌腱，這對職業運動員很重要。

官法全說，一般手術後的前6週需撐拐杖、穿護膝，持續接受物理治療與復健，約3個月後可以工作、6個月能快走、9個月後就能恢復正常運動。

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