指考公民考題靈活 高中教師：擅統整、分析才易獲高分

2019-07-03 18:48

〔記者林曉雲／台北報導〕今年大學指考公民與社會科「難」！台北市公民與社會科教師群認為，今年考題屬中間偏難，素養題大幅增加，考題靈活，學生除了需要具備基本概念外，必須具備統整、分析、推理的能力，才能得到較理想的分數。

成功高中老師蘇青葉表示，題組有7組15題，比去年降低，其中38到40題組是一素養導向型題組，透過模擬社群網路鄉民討論女性勞動議題，命題靈活，考驗學生閱讀理解與概念統整能力；圖表題共7題，比重與去年差不多，第6題與第49到50題組，為同一類型之資料呈現，題目雖不難，但考驗學生的細心程度與資料判讀能力；而第26到27題組之柱狀圖，則考驗學生統整、思考、推理能力。

蘇青葉老師也表示，今年時事題不多，但題文內容較去年生活化，例如網路、選舉、禽流感、智慧財產權、人權議題（婦女、勞動、隱私權等），不過第24題考信用卡、台灣Pay之行動支付概念，雖然很生活化，但這種交易工具，非高中生實際生活經驗，而可能造成作答困難；至於第31題的選項中出現中國領導人的「選任和任期缺乏法律明文規定」，但題幹中並未提供充足資訊，學生若只閱讀題幹內容，將無法作答。

蘇青葉老師也說明，今年計算題只有一題，計算國內生產毛額（GDP）及綠色GDP，並進行跨國比較，學生只要理解概念即能算出標準答案，故較往年簡單；而第15題考行政行為的類型，行政指導與行政契約等概念為首次入題，內容較細；第16題考民法債權與物權概念，牽涉到物權移轉的法定要件，內容較往年深入，學生不易作答；第6題及第49到50題組為公民參與題型，題數較往年增加，此一公民素養漸受重視。

全中教評論教師、文華高中教師李佳浤表示，今年部分試題學生需結合圖表判讀能力方能作答，強調學科知識的應用層面，融入新興議題（例如：行動支付、照顧責任公共化、禽流感一次性使用容器等），而38到40題組關注勞動權益的議題，結合生活情境（Facebook網友留言討論）及跨冊次的整合（社會、法律、經濟出在同一題組），部分試題選項的誘答性不高，學生使用刪去法便能選出正確答案，但也有部分試題題幹並未融入生活情境，僅單純測試學生是否理解相關的學科概念，部分法律的試題考點偏細，學生若未能精確掌握學科內容細節，可能不易作答。

全教會評論教師、金陵女子高中老師張孝評表示，試題中規中矩，多數題型未見創新，缺乏多元思辨素養，考題難易適中，基本題型為主，少見高層次評量題型，僅有第38到40題組以臉書動態留言作為解讀訊息的素材，題型較為創新，圖表判讀題有8到10題，不少試題有考古題的影子，如第1、6、26、33、41題等。

張孝評老師表示，部分試題敘述引用社會流行事物，如：網紅、iTaiwan免付費上網、台灣Pay行動支付。對於高中生而言，恐因缺乏使用相關行動支付工具之經驗，以致難以判答；跨冊整合試題偏少，主要係以社會科學分論的方式進行命題，與近年學測或新課綱所強調的整合法政社經相關概念的意旨有違；題幹與題組題文的文字較少，與新課綱所強調的閱讀理解取向也較為不符；時事題偏少，僅有ISIS、霹靂布袋戲與日本動漫結合、家庭照顧責任公共化、空汙防制、宗教基本法與財團法人法、年輕選民對政治參與的影響、自由之家提出2019年的最新報告等，今年考題偏重勞動相關議題約6題；而使用反面提問的題型有3題，第14、34、35題，較不符合命題原則。

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