高雄登革熱擴散！繼路竹增1例後 三民、左營也新增2例

2019-07-03 17:53

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄登革熱疫情擴散！繼北高雄路竹區上午新增1例本土病例後，衛生局今下午又公布三民區本和里及左營區菜公里也新增2例病例，一天連3例已累計達31例，新增2例皆第4型，其中本和里個案與先前鼎西里確診個案居住地離763公尺，不排除三民區群聚疫情已擴散到三民區本和里及左營區菜公里周邊社區。

衛生局表示，左營區菜公里新增病例是70多歲女性，未就業，過去未罹患登革熱，有高血壓病史，昨出現發燒症狀至診所就醫及通報，今疾管署確診，與先前三民區群聚疫情同為第4型。

這名新病例活動地以住家為主，平時會至左營區自由黃昏市場採買，6月18日及21日曾至菜公里社區擔任志工，23日至曾子路及文川路交接路口空地割草，同住接觸者2人，均無疑似症狀。

另三民本和里60多歲男性，從事廢五金回收工作，過去未罹患登革熱，28日出現發燒、肌肉酸痛等症狀，29日及7月1日至醫院就醫，昨因症狀未改善，至診所就醫及通報，今日確診為第4型。

這名男性6月10-13日出國至香港，活動史除住家外，時常至三民區本和里迷宮公園活動，潛伏期間因工作性質開車回收廢五金，曾有屏東縣鹽埔、山地門、內埔及龍泉，高雄市茄萣區、林園區、阿蓮區，台南市安南區及三民區德西里回收場等活動史。

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