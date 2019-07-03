長榮空服罷工》送水蜜桃被喊「感謝打氣」 桃園副市長尷尬

2019-07-03 19:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市副市長李憲明今天下午帶著水蜜桃到長榮航空總部前罷工棚，慰勞罷工空服員的辛苦，空服員們在一旁高喊：「感謝副市長來打氣，謝謝桃園市政府，請副市長幫忙協商，讓長榮航空早日給出協商日期！」讓應該秉持中立立場的李憲明一臉尷尬。

李憲明隔著罷工糾察線將水蜜桃交給罷工空服員，對著桃空職工幹部，也只拱手、沒握手，宣示中立的立場。

李憲明說，近日天氣或悶熱或暴雨，罷工空服員們非常辛苦，他代表市長鄭文燦前來慰勞罷工空服員們，也將請長榮航空拿出誠意解決問題，希望勞資爭議能盡快落幕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法