雞屎和惡臭別來亂！ 東石居民拒絕設置養雞場

2019-07-03 18:20

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉台61線與北港溪交叉處南側附近，有業者申請設置養雞場，鄰近的鰲鼓村、港口村村民擔憂雞屎惡臭、污水會造成污染，組成反對養雞場自救會，今天集結向東石鄉公所遞交陳情書，反對業者設場，要公所停止會勘。東石鄉公所主秘戴文勝回應，公所權責為初審，再由縣府核定，將依法定程序辦理，也會將居民意見轉交業者瞭解。

東石鄉民代表徐明勳、鰲鼓村長李銘春、港口村長丁振管今天號召50多名鄉親集結在在鰲鼓長壽會館，縣議員姜梅紅、東石鄉代表會主席黃東岳、鄉代蔡木貴、蔡淑惠、黃碧瑜、陳振峰、柯淑勤、李佳麟等出席相挺，一同高喊「抗議！拒絕設置養雞場」。

業者在台61線雲嘉大橋附近申請3場養雞場，一場面積約0.7公頃，預定飼養白肉雞6萬隻，已送縣府審查，另2場面積共0.8公頃，正由東石鄉公所進行初審，尚未提出飼養品種及數量。

李銘春說，養雞場的雞屎等會造成臭味，廢水等也容易造成污染，若真的設養雞場，鄉親恐怕數十年都要面對無法解決的臭味和污染，為了後代子孫，一定要站出來反對。

徐明勳說，居民理性表達訴求，希望業者能主動撤銷申請案，若業者執意要蓋，設場預定地附近有魚塭還有廟宇，養殖業者常會放炮趕走野鳥，而廟宇常有宗教遶境、慶祝神明儀式，都會放鞭炮或煙火，若到時候居民們時常放煙火和放炮，把肉雞們嚇到「挫屎」，居民可不負責任。

嘉義縣府農業處畜產科長張安吉說，目前申請案尚未完成會勘審查，將把地方意見轉知業者，請業者和居民溝通。

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