這些孩子好厲害！ 體育強又是外交小尖兵

2019-07-03 17:13

〔記者周湘芸／新北報導〕2019年國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）將於7月9日至14日在俄羅斯烏法展開，新北市長侯友宜今天致贈新北代表團選手出征服裝及友誼徽章，並表示，今年是新北市第8度組團參加，不少代表選手於全中運都有耀眼成績，期盼他們除超越自我，也能擔任體育外交小尖兵，將新北市的美好介紹給外國朋友認識。

侯友宜指出，代表團每年代表新北市出去比賽，除了爭取好成績外，更希望能到各國進行城市交流。而新北在各項體育項目也都有不少獎金與培訓資源，包括教練、國際交流都為體育選手提供長期的協助。

教育局表示，今年共計18位選手分別參加ICG田徑、游泳、柔道、希羅式角力競賽，其中，田徑種類的光榮國中學生蘇歆予於今年全中運獲得國女組田徑跳遠銀牌，安溪國中陳宇昂則獲得國男組田徑跳高銀牌；柔道種類的竹圍高中張又文也於國女組柔道第8級獲得金牌。

另外，游泳種類新泰國中陳妤函於今年全中運獲得國女組游泳50公尺蝶式、100公尺自由式金牌，並於50公尺自由式項目破大會紀錄。福和國中吳以恩則獲國女組游泳50公尺仰式金牌，福和國中李怡諄獲國女組游泳50公尺蛙式金牌，佳林國中方馨苡也分別於國女組游泳100公尺蝶式、800公尺自由式獲得金牌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法