畢業祭精選展 來看3.5公尺高人體器官

2019-07-03 16:44

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市畢業祭今年廣納全台21個藝文校系從4月到6月於新北市6座藝文場館舉辦32檔展覽，並從中選出精選作品舉辦「青春Blessing」展，即日起至7月12日在新北市政府一樓大廳免費開放參觀，其中包括台灣藝術大學工藝所林雅惠以羊毛氈製作的「蛹之森」，以及同校周晏旭高達3.5公尺的「巨大人體器官」。

市長侯友宜今出席開幕展表示，今年除了提供展演平台外，也邀請許多藝術業界人士前來觀展，明年更將規模擴大升級，除了繼續免展場場租、附展覽保險、送文宣等，也將轉變為博覽會形式，讓學生能自己行銷作品，並設計一連串與業界結合的課程，成為媒合平台。

文化局表示，畢業祭聯展今年邁向第4年，提供新生代藝術家大展身手，今年更首次以參展者互相推薦的形式，從畢業祭32檔展覽中選出34件作品舉辦「精選展」，獲選的藝術家也能在未來2年內於文化局所屬館舍舉辦展覽。

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