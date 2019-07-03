尼加拉瓜運河沒動工 補教師籲指考地理考據加強

2019-07-03 15:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學指考地理科出現「尼加拉瓜運河」，其由中國資助的大工程，在考題上稱其動工並預計今年完工，但補教老師強調，該運河實際根本沒在挖，雖不影響題目作答，但希望未來大考命題可加強考據。

補教老師陳逸表示，今年指考地理科的命題上有變化，高三部分的應用地理考題下降，僅占約20配分，但世界地理的配分卻從過去慣例的10分大幅增加到30分，考題從中美洲、南美洲、非洲到中東半島等四處遊歷，與往年不太一樣，不過台灣配分則維持慣例在20分左右。

陳逸表示，世界地理題目多，卻出現了問題，如單選第7題考尼加拉瓜運河的興建，並稱預計今年完工，陳逸說，該運河由中國資助，也一度引起台灣關注，擔心影響台灣與尼國外交等，然而該運河事實上「完全沒在挖」，考題考據有問題，雖不影響作答，未來仍應依照事實較佳。

另，陳逸也認為，單選第9題考圖表判讀，提供照片要考生分辨是防治何種環境災害的工程，但強調照片重點「放錯」，考生在時間緊迫下，第一眼無法看出真正的關鍵，照片工程的背後有小小的電線桿與道路，顯示有人群聚落，那工程就是為了防治土石流，是非常細的課本細節，但照片出得不好，也建議改善。

陳逸分析，今年雖多世界地理，但題目其實偏簡單，程度好的考生會得更高分，中間以下的考生若判斷力不足，則較難拿分，鑑別度應較去年好，五標預估上，頂標82分比去年高4分，前標74分比去年高2分，均標66分比去年高2分，後標56分比去年高2分，底標46分跟去年相同。

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