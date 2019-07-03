中市寄老人健保補助通知單 議員批花百萬郵資宣傳市長政績

2019-07-03 15:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市7月起恢復老人健保補助，市府寄發通知單給受惠民眾，市議員李天生今（3）日指出，花費百萬郵資，內容儘是宣傳市長個人政績，卻未說明退費申請機制，直批市府浪費民脂民膏；市府回應，體恤長輩使用網路尚未普及，才寄送通知。

李天生接獲某職業工會投訴指出，不少職業工會是提前收取健保費，但市府恢復老人健保補助通知單，並沒有提到和大家切身有關的健保費如何辦理退費，淪為純粹是市長個人政績秀的拍馬屁文宣，市長盧秀燕團隊好大喜功，考慮不周。

他又說，由於市府通知單沒有說明退費申請機制，民眾紛紛打電話向民代服務處及工會查詢如何辦理；某工會說明，健保局退還預繳健保費有一定程序，需要作業時間，符合資格並已繳費的長輩，原投保單位在收到健保局公文後，會辦理退費，請大家放心。

李天生批評，目前資訊流通快速，市府可以利用各種管道宣導，現在選擇寄發紙本通知單給受惠長輩，至少花費百萬元，卻沒納入退費機制的政令宣導，浪費民脂民膏，也顯見盧團隊沒有政策經驗，難以取得市民的信任。

社會局表示，市府體恤長輩較難普遍運用網路獲取資訊，主動寄送通知函給符合資格的長輩，並加大字體，簡要說明補助資格、審核方式及諮詢電話，可清楚了解補助規定及諮詢窗口，不用奔波洽詢。社會局網站也建置恢復老人健保補助專區，提供補助計畫、常見問答集（包含退費事宜）及相關表單供民眾查閱，並透過海報張貼及宣導單張發放，廣為宣導。

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