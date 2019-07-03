指考歷史多文言文 補教仍估頂前均標向上提升

2019-07-03 15:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學指考歷史科已結束，補教老師認為，今年圖表題少，相對學生作答容易，內容也無法凸顯頂尖學生程度，預估5標會向上提升，如頂標可比去年高6分達82分，只是試題高達20分的文言文史料，考驗學生閱讀能力，但只要能讀懂就可取分。

補教老師蔡承峰說，今年歷史圖表題類型比較少，考生作答相對比較容易，但著重考生的「國文」閱讀能力，有高達20分的文言文史料需判讀，可能是考生得分關鍵，但史料只要看懂後，分析理解即可，甚至熟讀課本就能拿到基本分，整份試卷恐對高分群學生不利，鑑別度不高。

另，蔡承峰認為，今年也考出不少族群議題等，與108新課綱的趨勢雷同，不再是傳統歷史觀點，而走向多維觀點，從傳統的政治、經濟，跳脫到人權、民族等角度，符合新課綱的主軸；如選擇第26及33題，以及非選第4題等就考非洲民族觀。

蔡承峰亦觀察，今年歷史科尚有連結新型素養題的趨勢，採跨科融合考題，如選擇第9題考歐盟基礎、第15題考地理土壤影響古人開墾等，用地理來考歷史，可能是想改變學生念書習慣。

但今年歷史科中卻不少文言文史料，蔡承峰統計，約占20分，與往年相比算增加很多，使試卷傾向考生進行史料分析與理解，如果將文字翻成白話文，內容並不難，甚至許多概念都是課本內，考生只是史料文言陌生，考生若能讀懂，就可取分，預估也是勝負關鍵所在。

具鑑別度考題上，蔡承峰認為，在單選第11題考羅馬拼音書寫的閩南語，搭配西式洋樓照片等，巧妙將圖表與歷史背景結合，考生須同時了解背景，並從題目細節做關鍵判斷，因羅馬拼音可能第一時間聯想到新港文，會誤以為是台灣早期荷蘭經營時期，但有閩南語則代表漢人進駐，那答案應該改為清代台灣開港。

整份試卷評估下來，蔡承峰表示，五標會較往年上升，如頂標比去年高6分達82分，前標較去年高3分達72分，均標比去年高2分達59分，後標37分跟去年同，底標37分較去年高1分。

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