盧秀燕公車雙十車跟中央要錢 議員批：預算不足又怪中央

2019-07-03 15:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕選前提出「公車雙十」吃到飽政策，上任後屢傳跳票，議員提出質詢，盧表示與業者協調完可望明年上路。但市議員施志昌今（3）日批評，交通局長葉昭甫指，不足預算將跟中央爭取，盧市長為了競選支票，竟然「加碼」跟中央伸手討錢？如果中央不多補助，難道又要跳票？又要怪中央？

對此，葉昭甫表示，交通局正積極爭取公車雙十經費編列於2020年預算，未有預算不足，改向中央爭取預算之計畫。這項政策上路前，今年先從補貼制度調整著手，過去的「里程為主、人次為輔」補貼制度，逐漸調整為「人次為主」的補貼制度，讓台中市公車基礎環境有具體的改善，並為後續實施公車雙十政策先行準備。

施志昌表示，盧秀燕選前推出公車雙十政策，這項政策對甲安埔居民非常實用。然而，從年初就一直傳出公車雙十因預算不足可能跳票的消息。因此，他在議會質詢期間就持續關心此事，當時盧秀燕也說，必須先與業者協調，協調完可望在明年上路。

施志昌表示，令他訝異的是，議會休會才一週的時間，竟然出現重大轉折。葉昭甫竟表示，因為對於公車業者的補助改為人次補助，市府向中央爭取補助，並於下半年辦理追加預算。施志昌痛批，這是盧秀燕市長提出的政策，怎麼會要中央來幫忙買單呢？難道盧秀燕要從哪裡籌措預算現在都還不清楚？

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