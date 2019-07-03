成人品牌調查︰台灣人自慰亞洲第一、性幻想對象是...

2019-07-03 15:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕日本成人用品品牌「TENGA」針對9國做自慰調查，發現亞洲國家自慰經驗吊車尾，但台灣在亞洲國家拔頭籌，而台灣人多以影視名人為性幻想對象，例如林志玲、湯姆克魯斯，日本則因是動畫大國，動畫人物也登上日本男性的性幻想對象榜單。

「TENGA」表示，期盼讓社會大眾面對相關議題時能夠更加大方，今年再做調查，亞洲國家台灣、日本、中國、南韓的自慰經驗，在9個國家當中吊車尾，台灣因有80%受訪者過去曾有自慰經驗，是亞洲之首。

數據顯示，台人平均16.5歲開始自慰，相較於去年調查的16.9歲，降低了0.4歲；亞洲平均接觸自慰年齡最低的國家由日本奪得，平均初次自慰年齡為13.8歲，又比去年14.6歲下降了0.8歲。

每個國家對於性幻想的對象也有不同領域，台灣人多以影視名人為性幻想對象，例如林志玲、湯姆克魯斯；韓國則以成人影片主角為大宗。

此外，日本作為全球動畫大國，動畫人物也登上日本男性的性幻想對象榜單。另外，調查也特別詢問台灣人在性愛過程中最常聽的音樂，其中以五月天及周杰倫為大宗，顯見台人在性愛過程當中對於流行音樂的喜好。

男性自慰時間長度以6至10分鐘占大宗

一次自慰多久？男性自慰時間長度以6至10分鐘占大宗，佔26%，其次則是21至30分鐘，佔18%。

女性自慰時間相對於男性而言普遍偏短

女性自慰時間相對於男性而言普遍偏短，六成以上會於15分鐘內結束，更有24%的女性平均在1至5分鐘內結束自慰。且台灣男女基本上都能在大部分的自慰當中達到高潮，相較於其他國家位居上位。

在自慰的流程上，超過六成台灣民眾有自己固定的模式，83%的台灣男性會看成人影片等內容助興，除了62%的女性一樣會觀看成人影片自慰外，也有近半數的女性憑藉「想像力」自慰、27%藉由閱讀成人小說進行。

調查結果顯示，男性在自慰過程中較偏好視覺刺激，而女性則更能夠透過想像力自慰。延伸這個結果可以發現，當提到「自慰」與「性愛」的偏好時，雖然有近四成台灣受訪者認為兩者所帶來的愉悅相當，但細究男女在兩者偏好上，台灣男性可能更注重在實際的刺激，因此更喜歡與另一半的性愛體驗，而更注重心理感受的女性則更偏好「自己來」。

問卷由「TENGA」委外進行獨立研究，本次調查涵蓋了美國、英國、德國、法國、西班牙、日本、中國、台灣、南韓等9個不同文化領域的國家，並針對18歲到54歲、共1萬54人做問卷調查。

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