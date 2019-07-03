驟雨大武崙溪暴漲 基市府：截流分洪可行性評估提早明年中完成

2019-07-03 15:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天凌晨驟雨，大武崙溪一度暴漲，令沿岸居民憂心。市府工務處表示，短期改善工程已經完成，即將進行沿岸橋梁護岸及滯洪池設計工程，至於關鍵的截流分洪的部分，目前已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已要求水利署提前在明年中完成可行性評估。

基隆市凌晨雷雨交加，大雨不停，包括基金一路、基金三路、武聖街、中和路等地都傳出有積水，大武崙溪一度傳出暴漲，讓居民很擔心，幸好雨勢減緩，積水就消退了。

工務處河川水利科長洪延良指出，昨天晚上11點多開始下大雨，雨勢較大的時間是集中在今天凌晨0點到1點多，基隆大武崙和新北市萬里地區1小時降下57毫米雨量，工務處人員持續監測，距路面還有2公尺左右。

立委蔡適應指出，水利署第十河川局已經完成短期的瓶頸河道拓寬、堤後排水改善等工程，大武崙工業區排水改善工程正在進行中，目前水利規劃試驗所也進行上游截流分洪可行性評估，希望儘速定案解決大武崙溪的水患。

洪延良指出，今年水利署將補助市府進行大武崙溪期中排水改善設計，從順興橋到民樂橋之間橋梁和護岸改善，前幾年淹水最嚴重的安樂五橋和武崙橋段，將優先改善。還規劃情人湖下游及棒球場前設滯洪園區。

洪延良說，長期解決水患的截流分洪計畫，目前水規所提了兩個方案，分別從工業區北側、崇崙橋設截水道排到外木山海域，經費都達10億以上，水規所正進行可行性評估，原本明年底完成，市長林右昌已要求提前在明年中完成評估。

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