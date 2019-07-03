指考地理 高中教師群提這些疑慮…

2019-07-03 15:28

〔記者林曉雲／台北報導〕針對今年大學指考地理科，台北市高中地理科教師群評論提出7大疑慮，有些題目題意不清，或是題目的圖片標示內容不清，甚至第29題和30題考林相，題目要考的與台灣實際狀況可能有誤差，均影響學生作答，他們呼籲大考中心建立一套機制，協助命題可以更嚴謹。

台北市高中地理科教師群包括南湖高中老師林靜怡、麗山高中老師廖偉國及中山女中老師林姿吟，他們分析，今年題目較關注非洲經濟發展的前景，代表學生要更關注國際經濟發展，而配合12年國教素養題型，圖表題和照片合占68％，比去年增加4題8分，長文題26％也比去年12％增加不少，時事題今年珓多，新南向國家試題也考出3題，但綠能和永續發展今年沒有出現。

老師們提出提7大疑慮，難題分布包括第3、5、15、16及非選擇題的第一大題第2小題、第三大題的第3小題，以第15題為例，考開發中與已開發國家總人口裡有關都市人口與鄉村人口比例與變化的概念，但學生必須知道已開發國家的總人數比開發中少，不然很難選出正確答案。

此外，廖偉國老師表示，有些題目題意不清，如第2題問「上述的爭議事件最可能為下列何者？」但題幹並未說明爭議事件的內容為何，會讓有看到新聞內容的學生比較能作答；而有些題目的圖內容標示不清，如第3題圖1的標示，甲、乙兩次降雨事件，圖中呈現的降雨事件標示甲乙都是方格，會讓人無法清楚呈現出降雨延時的狀況。

另第5題為人均生態印跡，老師們認為，題幹沒有說明如何計算人均生態印跡的計算，變成可能要學生記憶課本相關公式的疑慮。廖偉國老師表示，第29題與30題有關林相的題目，題目要考的與台灣實際狀況可能會有誤差，照片4要看出是什麼林相會有困難，因為不同地方同海拔的林相其實差很大，北橫明池約海拔1200公尺，相當於拉拉山海拔高度，拉拉山可以看到紅檜，但同樣海拔高度在嘉義是闊葉林，命題老師入闈要再查找資料有困難，大考中心應該要有一套機制，協助其更嚴謹。

老師們認為，如圖6中的嘉義和高雄也會有疑慮，嘉義縣最東邊和高雄相連約是塔塔加鞍部，2600多公尺屬針葉林，但往西延伸會低到1000公尺，學生答題會不知所措，已影響學生作答；至於非選擇題第1題考素養命題的攫取資訊能力，要考生寫出一句話來代表地方感，難度很高，是未來考試趨勢之一；非選擇題第三題的第3小題有關貨幣貶值的議題，貶值負面表列，代表國家經濟不好，反而可帶動觀光業發展，考生答題時，必須對貨幣貶值有清楚概念才可能答的好，屬於考題的最高層次。

全中教評論教師認為，今年素養題比例高，圖表題近6成，著重培養學生的圖表判讀能力，高度扣合真實情境。近年題目多著重於觀察生活情境與文化景觀，但題幹敘述不夠完整以及選項不夠精準，例如第19題丙選項，題幹應多敘述關於國際金融的內容。18題亦是如此。

全中教解題教師、板橋高中教師張淑惠表示，今年有題目的照片不清晰，如照片1、2、4不須題幹即可回答題目。第14題敘述應更完整，第5題不符合生態印跡須傳達的地理概念，只著重計算能力。第7題與事實不符，運河已停工多年，第2題選項C「資助恐怖主義，讚美伊斯蘭共主。」則會產生爭議。

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