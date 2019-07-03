不再單打獨鬥 藝術亮點串聯推系列活動

2019-07-03 14:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「藝術亮點」計畫今年邁入第15年，藝術亮點已達93家，過去都單打獨鬥，文化局今年首度將其串聯，由台中福華大飯店、聖揚文化藝術基金會、純粹路人假Margot藝術工作室及迷火佛拉明哥藝術中心，在7至9月聯合舉辦「我們與Art的距離」系列活動，有藝術表演、親子手作課程、藝術尋寶3大項目，讓暑假充滿藝術氣息。

「我們與Art的距離」藝術亮點串連活動自今日起至9月21日，共有3場藝術表演欣賞、4場DIY親子手作課程及4家亮點商店尋寶活動，完成指定任務，就可獲得主辦單位準備的小禮物。

文化局副局長黃名亨表示，台中市藝術亮點計畫邁入第15年，已達93家，今年目標希望突破100家，過去藝術亮點都是單打獨鬥，比較辛苦，今年首度採取串聯方式，將藝術亮點串成珍珠，讓民眾以不同方式體驗藝術，以這次串聯的4家藝術亮點來說，是餐飲與藝術的結合，也是東方藝術與西方藝術的結合。

台中福華大飯店執行副總劉大剛強調，這次藝術亮點結合活動非常創新且多元，民眾可以在大啖美食時欣賞歌仔戲、佛朗明哥舞蹈，也可和小朋友一起體驗戲曲臉譜、紙傘彩繪，飯店同時推出優惠住宿及餐飲專案，期待與民眾一起親近藝術、豐富生活。

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