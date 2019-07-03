熱氣球季湧人潮實施交管 竟出現小貨車載客挨批

2019-07-03 14:35

［記者王秀亭／台東報導］在台東鹿野高台舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華，29日開幕湧入大批人潮，當晚熱氣球光雕實施交通管制，有民眾發現竟一輛小貨車上載滿了人，質疑熱氣球季的接駁方式，關山警分局表示，已逕行告發，開罰3000元。

「就是愛台東」臉書社團進來一張小貨車載滿人的照片引發民眾熱議，民眾質疑鹿野熱氣球光雕晚會車輛管制，且有交通接駁車，但小貨車是接駁車嗎？怎麼車上載滿人，更有網友稱簡直就像載豬車，怎麼不見警察現身取締。

關山警分局表示，當天已接獲民眾報案，但29日下午車潮、人潮都多，交通相當壅塞，不宜當場舉發，採逕行舉發處理，依道路交通處罰條例第30條開罰3000元。

遭人拍照PO網的小貨車涂姓車主向警方表示，自己是鹿野在地居民，因在高台地區從事園藝工作，原本就有車輛通行證，當天工作結束準備下山，路途中，遇到看完下午場熱氣球準備搭接駁車回停車處的民眾揮手攔車。

民眾攔車後，向涂姓車主說，活動場地至停車處距離3公里遠，又等不到接駁車，希望可以載家人一程，涂姓車主以為只有幾個人，加上停車處確實遠了些，便同意遊客上車，想不到後面的人見狀，也湧上前要搭車，不好意思拒絕，才出現小貨車載滿人的情況。

關山警分局指出，小貨車違規載運是事實，以逕行舉發開罰。

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