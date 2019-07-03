暑假遊高雄 「有文化卡好」超有趣

2019-07-03 13:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從經典歷史建物到新興藝術空間，高市文化局邀請插畫家生動描繪在地重要文化景點，出版文化旅遊地圖及文化卡，走訪各景點，探訪多元文化之餘，還能收集限量發行的手繪文化卡。

文化局長林思伶表示，遊客可以循著時光線索，從最早期的鳳儀書院與舊城開始追源，再去看看紅毛港、英國領事館等吞吐著海洋的故事；從哈瑪星一帶再到旗山車站糖鐵故事館能追尋產業變遷的軌跡，而揉合新舊的美術館、駁二藝術特區及電影館等，展現了高雄從常民生活到藝術專業的多元。

「有文化卡好」網羅B6速寫男、CROTER、Marcomics、Nuomi諾米、wanyinghsu徐菀瑩及林家棟六大知名插畫家，深刻詮釋包含武德殿、見城館、再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區、紅毛港文化園區及哈瑪星鐵道園區等20個高雄重要文化景點。

7月中旬起，遊客到高雄20處指定景點就能索取文化旅遊地圖以及該景點專屬文化卡。文化旅遊地圖還藏有小巧思，可以DIY折成收藏盒，方便遊客收集各景點的文化卡，車票、酷卡及拍立得相片等，通通都能帶著身邊，輕鬆攻佔各秘境。

「日食生活」總監、旅行藝文網站高雄帶路人的「飲食創作家」江舟航特別推薦具有故事性的景點，包括旗山車站糖鐵故事館、鳳梨工場、鳳儀書院，以及他的私房推薦－「再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區」，他說，高雄除了好山、好水、美食之外，更有深度文化探訪的趣味，值得遊客細細體會。

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