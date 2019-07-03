帕金森氏症福音！ 清大開發全球最小AI偵測晶片

2019-07-03 13:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕清大教授陳新團隊開發出全球最小、可無線傳輸、無線充電的神經晶片，將可應用於帕金森氏症治療，不到小拇指指甲大小的晶片，可以結合AI演算法，自動偵測腦波異常訊號，精準執行電刺激。

科技部從2017年起推動「產學研發聯盟合作計畫」（REAL計畫），由國內半導體領域產業界累計投入2億3000萬元，科技部投入1.16億元，讓產業界和學界合作進行前瞻技術研究和高階研發人才培育，科技部今天舉行成果記者會，科技部表示，REAL計畫幫助搶攻半導體業30億產值，其中有交大團隊突破晶片封裝瓶頸，還有清大團隊打造神經醫材。

清華大學電子工程研究所教授陳新團隊開發出可應用於帕金森式症、失智症和憂鬱症等神經醫學研究的微型無線晶片，不但可以記錄神經活動、刺激神經，還能無線傳輸資料與電力，晶片控制系統還能自動學習判讀腦部異常的神經活動，調整刺激大小和頻率，達到個人化精準醫療。

陳新表示，原本帕金森氏症的治療方式需要將電池放進胸腔，然後對特定腦部區域進行電刺激，但是電池大小大概有半個拳頭大，導致植入時手術耗時而且過於侵入，加上電池需要充電，當電池到達使用年限需要充電時，病患又要承受二度侵入性開刀手術，讓病人風險加倍。

陳新指出，團隊開發出來的晶片，只要配合線圈植入大腦頭皮下，並連結植入腦部特定位置的微電極，就能對腦部進行深層刺激，只需要透過無線供電，不用擔心還要二度開刀，還可以用無線方式傳出資料。

陳新表示，傳統方式會持續刺激腦部，可能誘發副作用，例如干擾記憶、認知和睡眠，但是他們的晶片系統可以做到閉環式刺激，看到神經異常活動訊號才觸發刺激，搭配體外診療控制器，即時執行人工智慧演算法，可在前144毫秒訊號中預測未來500毫秒神經訊號，進一步在腦波發生異常時完成自動偵測並觸發刺激。

陳新團隊開發的晶片長寬只有0.5公分，本來傳統的電池長寬大概是5公分、3公分，陳新說，目前全球都在開發晶片式的刺激系統，但是目前只有他們能做到這麼小，這項技術今年5月與生奕科技合作，開發出生訊儀智慧型無線神經調控器，獲得台北國際電腦展創新設計獎，預計今年就可能進入動物實驗階段。

而交通大學材料科學與工程學系教授陳智研究團隊，則開發出奈米雙晶銅導線，陳智表示，未來AI晶片需要強度和韌性更高的銅導線來應用於封裝，他們和添鴻科技合作開發的奈米雙晶銅電鍍添加劑，可以成功控制電鍍銅線的微結構，讓強度達到跟鋼鐵一樣的等級，通電壽命更是使用一般市面添加劑銅線的4到10倍。

陳智指出，過去添加劑都只能向國外購買，他們是第一個本土開發出來的添加劑，而且奈米雙晶銅的材料結構更是國外還沒有人開發出來的，具有高熱穩定性和高韌性，可以耐溫攝氏250度達3小時，目前已經進入量產，聯發科也加入合作行列。

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