宣明智與與中華大學舉辦青年精準就業計畫啟航記者會

2019-07-03 13:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕聯電榮譽副董宣明智為解決青年世代的求職煩惱，今天與中華大學共同宣布啟動「青年精準就業計畫」，第一期將投入5千萬資金，要讓1千名畢業生在3個月的計畫課程後，不僅能順利找到工作，更要能精準對接優質企業。五日將在彰化建國科技大學及八日在台南崑山科技大學分別舉行啟航記者會。

郭台銘與宣明智的一次會面中，談起青年是經濟發展的基石，更是企業永續發展最重要的資本，而降低青年失業率是現今台灣社會最迫切需要，卻被長期忽視的項目，二人當場決定不要坐而言，要立刻起而行。

根據主計總處統計數據，20~25歲初次尋職青年之失業率高達12%，且平均得花半年左右或甚至更久的時間找工作，才能順利就業。宣明智認為產學接軌是適才適用的關鍵前提，特別整合各方產學資源，打造「全程免費、最擬真之專業職前訓練、保證直接對接優質企業」的亮點課程，課程包括：建構軟實力與能力盤點、職能分析與職涯藍圖計畫、專案管理、人際溝通表達、勞動權益等基本訓練，再按職能分流，規劃工程、行政財務、業務採購等專業分科訓練，讓學生能提早做好身心狀態與專業能力的準備。

作為第一期試點單位的中華大學位於新竹科學園區旁，與園區合作經驗豐富，也是教育部、各大人力銀行及畢業生心中「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的就業型大學。中華大學在校內設有「職有為你中心」，為學生舉辦「職場爭霸」培訓課程即將邁入第7屆，特聘多位知名企業總經理及高階人力資源部門主管到校指導來自不同科系的學生，結合校內國際生涯發展諮詢師（NCDA）證照教師，以職涯探索、構思職業藍圖、撰寫履歷、模擬面試等培訓學生就業準備力，全程參與且順利結業者，可獲校長親筆推薦信，結訓學生超過85%以上在畢業後3個月內順利找到適性理想的工作，取得較佳的薪資待遇。宣董特別選擇在此宣告計畫啟航，希望能讓畢業生都能贏在就業起跑點，領航人生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法