雲林癌症死因肝癌排第一 但40歲以上縣民7成未接受C肝篩檢

2019-07-03 13:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣癌症死亡原因肝癌排第一位，但全縣40歲以上縣民卻有7成未接受過C型肝炎篩檢，目前C肝有特效藥，治癒率接近百分之百，但問題要先把C型患者找出來；雲林縣府在扶輪社贊助經費下，今年起分4年完成全縣20個鄉鎮市C肝篩檢，目標在2025年根除C肝。

死於肝癌的病患中，有20％為C肝感染者。雲林縣C肝盛行率高於全國平均，從94年起針對40歲以上民眾辦理C型肝癌篩檢，統計出縣民C型肝炎抗體陽性率約12.3％。

衛福部國家C肝旗艦計畫辦公室主任蒲若芳指出，C肝沒有疫苗，但在2015年已研發出C肝口服藥，病患經治療後12週檢測不到病毒的比率高達97%，今年已有7萬人接受治療，篩檢找出患者經正常治療，病患幾乎都可以痊癒。

台大雲林醫院表示，匯集相關資料庫後，發現雲林縣40歲以上民眾C肝篩檢涵蓋率僅30.4%，表示有7成民眾尚未接受C肝篩檢，台大雲林分院將採取精準式篩檢，主動通知雲林縣尚未接C肝篩檢的民眾前來檢驗，希望在4年內全縣20個鄉鎮市都能篩檢一遍，其中第一年目標將把C肝篩檢涵蓋率提升到50%，陽姓個案就診率達到70%。

雲林縣長張麗善感謝衛福部研發提供新藥，並謝謝扶輪社贊助經費、醫療院所配合篩檢，希望透過擴大篩檢，降低縣民罹患肝病的風險。

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