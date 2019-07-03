Airbnb 2018為台灣帶來160億觀光財 旅客每日消費超過3600元

2019-07-03 13:47

〔記者蕭玗欣、實習記者魏衣君／台北報導〕旅宿平台Airbnb今（3日）公布其2018年經濟貢獻相關數據及台灣旅遊調查報告。據統計，包括房東收入與旅客消費總額，Airbnb 2018年為台灣旅遊市場帶來超過160億的觀光財。Airbnb也指出，超過6成的台灣Airbnb的旅客表示，會將省下來的住宿費用重新分配在其它旅遊項目，平均每人每日不含住宿的消費支出超過3600元。

Airbnb表示，2018年度經濟貢獻推估數據，是由房東收入與旅客消費總額的推估值加總而成。

統計指出，台灣Airbnb旅客支出中有37%是在住宿地點附近的商家消費，且有62%的旅客表示旅途中會將省下來的住宿費用重新分配在其它旅遊項目。單就2018年，透過Airbnb造訪台灣的旅客中，平均每人每日不含住宿的消費支出便超過3600元。

Airbnb表示，台灣房東在這樣的經濟擴散中也扮演重要推手，有61%表示會向房客推薦在地餐廳或小吃店。而對於地方慶典與特色文化景點，更有近7成（69%）會主動介紹給遊客。

Airbnb也發現，有高達92%造訪台灣Airbnb的受訪者表示，選擇該平台是因其房源位置相較於傳統旅宿更方便；83%的受訪者表示，想多瞭解並探索某個特定街區，是他們選擇Airbnb的原因。值得注意的是，更有許多遊客指出願意將在台灣的旅行天數延長，平均增加幅度達4.6日。

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