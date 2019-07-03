花蓮青年住宅 逾5成仍待售

2019-07-03 13:01

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣7棟、809戶的青年安心成家住宅，以賣斷式出售700戶，截至目前住宅、店面還有364戶待承購，逾5成未賣出，縣政府上月已寄送通知書給第4梯次符合遞補資格的1093位備取戶，繳納期限至7月12日止，訂金10萬元起，呼籲符合資格民眾「欲購從速！」

青年住宅興建進度備受縣民關注，因買氣慘淡，縣府在今年召開說明會，向未繳納訂金的中籤戶說明規劃設計及承購資訊，並開放參觀A棟樣品屋，盼能提升買氣；目前A棟完工，B、C棟也將於年底完工，其餘4棟則會在2020年底陸續完工，預計隔年3月交屋。

縣府建設處長鄧子榆說，截至6月底，承購青年住宅已繳納戶數為住宅271戶、店面65戶，第4梯次住宅遞補符合資格尚有1093位，目前住宅戶數僅餘329戶、店面35戶，本月12日前開放符合資格遞補承購。

他說，此次繳納方式採先繳納完畢者為主，遞補序位依訂金繳納時間順序遞補，直到戶數額滿為止，即能優先購得青年住宅，第4梯次住宅遞補戶通知書已於上月中寄出，請有符合資格的備取戶留意信件、電話通知及繳納時間，住宅每戶訂金額度為10萬元、店面12萬元，籲請民眾把握自身權益。

縣府建設處表示，12日繳款到期後，若尚有餘屋則會繼續開放登記，並同步檢討「花蓮縣政府辦理青年安心成家住宅承購資格證明核發作業須知」，針對設籍10年及10年內不得移轉進行檢視，已求完售目的；目前也邀請台銀、土銀、華銀等8大公股行庫，協助承購民眾處理後續貸款事宜。

位於花蓮新城鄉北埔地區的青年住宅，總計809戶，工程款約22億元，以賣斷式出售住宅600戶、每戶250萬元，店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16到17.5坪；其餘109戶則保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

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