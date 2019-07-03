文小18滯洪池公園無護欄樓梯 新北東湖國小：原設計給「大孩子」

2019-07-03 13:17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區文小18預定地先前因暫無設校的急迫性，市議員蔡淑君便爭取開闢公園，但她昨晚卻在臉書PO出該處送至初驗的照片痛批，滯洪池邊無任何的欄桿、也沒有可行走的樓梯，「簡直是個愚蠢的設計！」對此，負責委外廠商施作的東湖國小校長黃國柱則表示，因原先設定為「大孩子」使用的公園，所以考慮不夠周全，會將議員的意見納入考量，增加護欄和樓梯等設計，讓更多民眾可安全使用。

文小18預定地先前做為「樹木銀行」使用，但由於環境有些雜亂，除作為滯洪池，蔡淑君便爭取一併設計成特色遊戲場，提供民眾休閒環境，經教育局同意辦理活化工程，請東湖國小負責招標。

但蔡淑君昨天卻在臉書貼出最新進度照片指出，該處滯洪池底部是豪大雨時用來暫存雨水的，不是用來做沙坑的，且滯洪池邊無任何的欄桿、也沒有樓梯，設計與預想的有很大落差。

蔡淑君表示，規畫廠商聲稱是要做為「大孩子公園」，但滯洪池本身就不是規劃極限運動場，是偏向讓大小朋友都可使用的共融遊戲場，且底部設計為沙坑，緊鄰的就是溝渠排放非常不妥。此外，滯洪池周邊未設計護欄和樓梯，萬一小朋友或清潔人員不慎跌落要如何上來？

對此，黃國柱指出，原先設計只是想讓年齡層較大的小朋友使用，沒有考量太多，經議員提點會再請廠商增加更多安全設施，沙坑也會重新移至其他區域，相關經費和時程仍要等設計完成才可確定，但預計工程施作兩個月內可完成。此外，他也說到，先前預計6月可啟用，但因近期連日大雨才使工程進度延宕，未來待前置程序完成，會請廠商再加快工程進度。

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