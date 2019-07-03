技專技優甄審放榜！分發5674人錄取率達44.39％較去年略升

2019-07-03 12:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年度四技二專技優甄審結果今公告，技專招聯會統計，共有7897名招生名額，登記志願者9809人，經統一分發錄取者有5674人，分發錄取率為44.39％，較去年的43.36％略升。

技專校院招生委員會聯合會今表示，這次四技二專的技優甄審，共有95校、1660系科（組）參加，提供7897名招生名額，其中以商業類2340名、電子類1034名、商設類1033名，列名額居前3名。

技專招聯會統計，招生階段共有1萬2783人報名，經甄選後。正、備取生計有1萬523人，最後完成網路登記志願者為9809人，今天公告統一分發結果，總共錄取5674人，分發錄取率44.39％，較去年的43.36％略為提升。

技專招聯會主任、台北科技大學校長王錫福提醒，分發錄取生必須於12日的中午12點前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

另，獲分發的錄取生如果同時獲得今年四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。

王錫福說，已完成報導手續的錄取生，除非在12日正午前書面申請放棄，否則一律不得參加今年的四技二專日間部聯合登記分發，也不能參加各大學校院的入學招生，違者一樣取消其甄審入學的錄取及入學資格。

相關訊息請至108學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法