高中職免試入學招生缺很大！ 招生名額比報名人數多6萬

2019-07-03 12:19

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布108學年度全國各就學區、高級中等學校免試入學報名資訊，全國15個就學區免試入學一般生實際招生總名額為20萬2123名，但總報名人數只有13萬9724名，招生名額比學生人數多了6萬2399個。

教育部國教署組長韓春樹表示，報名人數上萬有6區，報名人數最多的就學區是基北區，有3萬3726名；中投區次之有2萬3441名；高雄區有17007名，桃連區有15092名，竹苗區有11146名，台南區則有11033名。經統計，基北區招生名額高5萬7652人，但報名學生人數卻只有3萬3726名，缺額高達2萬3926名；中投區招生名額3萬2783人，報名學生人數只有2萬3441名，缺額也有9342名。

依高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取；超過者，則依各就學區免試入學作業要點規範的比序項目及模式，採比序方式錄取。學生可查閱所在就學區高級中等學校免試入學簡章。

韓春組組長表示，108學年度延續107學年度之高級中等學校適性入學制度，讓免試入學及特色招生考試分發入學「一次分發完成」，各就學區將在7月9日放榜，7月12日報到；獲錄取的學生應積極把握機會，於規定時間持相關證明文件赴各高級中等學校報到，為進入高級中等學校做好準備；未錄取學生，則可再參加各該主管機關核准學校辦理的續招。

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