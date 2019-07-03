防熱氣球活動交通壅塞 南迴台9線開放三線通車

2019-07-03 11:37

［記者陳賢義／台東報導］台9線南迴公路香蘭至金崙段拓寬改善工程，松子澗至金崙大橋北端段，道路長度2.45公里，經公路局全力趕工提早完成全線三車道，為配合「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，日前偕大武警分局、公路局第三區養護工程處大武工務段現勘確認道路標線標誌相關設施完備，即日起開放全線三車道通行防壅塞。

熱氣球嘉年華上週六在台東鹿野高台展球開幕，首日就吸引逾萬名追球客，大量湧入的車潮也讓南迴公路大鳥北上路段嚴重回堵7公里，隔日南下車流狀況相同，壅塞車龍綿延數公里，南迴變「難回」，還被譏諷成了最大的停車場，日頭赤燄引爆大怒火。

大武警分局統計，上月29日北上抵東11951輛次，尖峰時段為上午9點至下午3點，隔日南下12761輛次，尖峰時段上午11時到下午6時。

逢暑假加上熱氣球系列活動接力登場，警方及公路單位「剉咧等」，拓寬工程全力趕工，松子澗至金崙大橋北端本月1日中午12點起開放開放全線三車道通行。

公路局表示，香蘭至金崙段全線三至四車道通車後，可促進區域經濟及產業發展，強化台九線區域性運輸系統服務品質，疏解連續假期壅塞車潮，消除迴頭彎，提供安全迅速高容量運輸功能，籲用路人遵守道路標誌與標線引導，小心行駛。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法