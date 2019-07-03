靜宜台文系學生自創品牌說故事 ，參展產品受廠商青睞。（記者張軒哲攝）

2019-07-03 10:32

〔記者張軒哲／台中報導〕「創業當老闆」是許多年輕人的夢想！靜宜大學台文系開設「品牌行銷與營運」課程，協助學生成立團隊、自創品牌，畢業後順利創業；並透過高等教育深耕計畫「素人品牌」成果展，呈現10組文創產品，不僅獲得師生、民眾肯定，並受到廠商青睞，詢問合作可能性。

靜宜大學教務長鄭志文指出，校方雖然沒有設計相關系所，但積極規劃設計與行銷相關實務課程，此次高等教育深耕計畫「素人品牌」成果展，學生藉由品牌課程及實作，展現文創能量，瞭解業界所需。並在實際體驗品牌行銷，及經營模擬歷程中，成為更符合時代需求的跨域人才，與就業零距離！

台文系主任賴松輝表示，「素人品牌」成果展以「台灣文化」為主軸，由台文、中文、企管、國企及大陸交換生30人參與。學生利用一年時間，創新研發具台灣人文特色的「捲茶」、結合童年記憶的葡萄汽水、沙士糖味道的護唇膏、呈現端午文化的手工皂、融合八家將臉譜文化的「開八啤酒」、植物生態觀察盒、展現台灣妖怪文化的寵物飼料、以樂土環保材質製作的植物盆器，還有特色年節紅包及磨石子飾品等10組自創品牌產品，讓想像創造更多可能！

值得一提的是，從提案發想、文化萃取、草案製作，到產品實作及策展，均由學生腦力激盪、獨立完成，也獲得高度評價。

打開啤酒瞭解八家將文化！台文系三年級賴彥蓉說，大眾對於「八家將」與「啤酒」有較負面看法，為扭轉刻板印象，他們深入觀察研究「八家將」歷史、特色，及精緻的臉譜文化，並實際運用於日常生活會接觸的「啤酒」包裝中，讓啤酒入喉，瞭解八家將寓意！

透過新穎元素，讓傳統文化習俗更具創意！中文系陳家瑜表示，東方傳統節慶中，「紅包」象徵期許與祝福，他們以健康（永保安康）、財富（錢淹腳目）、幸福（糖甘蜜甜）等主題，為「紅包袋」換上新裝，以插畫繪上祝福話語，並於袋內搭配應景小點心，創意滿點！

為喚起年輕人對「茶」的興趣，跳脫「茶葉」與「台灣文化」的刻板印象，學生團隊研發「捲茶」，以「捲菸」和「糖果捲」的概念，顛覆茶包傳統造型；並創新設計代表自然生態、人文風情的草本花果、山中哲學、地方日常、文學閱讀等四款外包裝。

「捲茶」團隊成員指出，從品牌形象、客群定位、企劃提案、設計繪圖，到木盒製作都由成員完成。這一年學習，得到不同的思考模式及實務技能，並以自己力量，創造專屬於品牌，很有成就感，也是寶貴的經驗。

靜宜台文系學生自創品牌說故事 ，參展產品受廠商青睞。（記者張軒哲攝）

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