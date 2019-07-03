注意！中南部7縣市大雷雨特報 慎防劇烈降雨

2019-07-03 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕受對流旺盛及西南風影響，已有較大雨勢出現，中央氣象局剛剛針對彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時15分止。

氣象局上午10時18分對彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等7縣市發布大雷雨即時訊息，編號0066的大雷雨目前已於上述地區發生，由於旺盛對流易激發打雷、閃電與劇烈降雨，並有可能出現強陣風或冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象。

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