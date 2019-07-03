上午6時至凌晨12時 中捷綠線今起模擬營運

2019-07-03 10:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線今日開始啟動機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，每日上午6時行駛至凌晨12時。台中市政府交通局長葉昭甫表示，這是機電標的最後測試階段，測試期間民眾將可看見捷運列車實際上路，市府會以最嚴格標準測試，確保系統安全穩定，迎接明年全線通車。

葉昭甫指出，為了確保捷運機電系統品質及穩定性，系統必須歷經嚴苛考驗，「就像海陸部隊的地獄週」一樣，必須「連續7天」不間斷的試車，一有錯誤訊息就必須停車，並重新計算7天的測試，唯有通過考驗，確保系統穩定安全，才能為明年通車做好萬全準備。

葉昭甫也說，這次測試期間，民眾將會看到電聯車行駛，可能因噪音造成不便，但這是捷運測試必經過程，廠商將針對捷運沿線進行噪音監測，再依量測結果實施降噪改善措施，確保附近住戶的居家安寧，盼市民體諒測試期間的不便。

交通局指出，捷運綠線長約11公里的隔音牆已全數施作完成，同時搭配軌道兩側貼附吸音材、連續長焊鋼軌、浮動式道床及可動式岔心等多重減噪措施，預期將可維護捷運周邊居住、辦公的環境品質。

捷運工程處長黃國書則表示，機電標完成測試後，將由台中捷運公司進行模擬演練，捷運公司人員會按照SOP，演練各種狀況如何排除、人員如何疏散等，模擬演練測試通過，即可報市府初勘，初勘通過後再報交通部履勘，逐步朝全線通車目標邁進。

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