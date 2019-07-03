高鐵與工研院、台車攜手合作 轉向架測試設備、調度機關車可國產

2019-07-03 10:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司今日分別與工業技術研究院、台灣車輛公司，進行轉向架走行測試設備，及柴液型調度機關車採購簽約；兩項設備預計113年1月就能啟動，提升高鐵列車維修效益。交通部長林佳龍表示，國車國造是國家政策，高鐵是當中的領頭羊，樂見今日看見高鐵有1+1簽約項目，轉向架行走測試設備與工研院合作，調度機關車與台車合作，未來軌道產業各單位可攜手合作，提升、整合台灣隊，讓軌道產業能國產化自主性、甚至產業能量可以輸出國外。

高鐵公司表示，高鐵公司持續配合政府國車國造政策，及提升國內軌道工業本土化能量，這次採購簽約典禮，是繼去年9月與中鋼公司簽約製造高鐵電車線工程車；今年2月與台達電子及凌群電腦合作，打造新一代高鐵旅客資訊系統；今年4月與中科院完成新一代列車駕駛模擬機後，再一次結合國內廠商，落實國車國造及在地採購的策略目標。

高鐵董事長江耀宗表示，高鐵近年積極推動本土化，目前自主維修比率已可達90%，本土物料採購更為高鐵節省超過3億元成本。

江耀宗指出，高鐵今日可說是雙喜臨門，兩項設備分別可讓高鐵優化列車維修作業更有效率、提升主線救援高鐵列車能量。轉向架走行測試設備主要負責轉向架完成大修後，上正線運轉前的測試，透過動態模擬、震動、溫度蒐集，有助於掌握轉向架各組件老化趨勢，提升更可靠、有效率檢修品質。

柴液型調度機關車採雙駕駛室設計，除可在基地內牽引工程車及廠內調度列車外，遇到緊急狀況時，更可趕赴正線，於無電力狀況下，執行高鐵700T列車拖曳救援任務。

江耀宗表示，這是高鐵首度與台車公司合作，車輛設計、製造完全依照高鐵需求，新機關車具有與高鐵列車相容的控制指令與介面，與列車連結後可同步控制列車煞車，確保車速及地形上下坡行駛安全；另外，柴液型機關車可於無電力狀況下，在正線上執行高鐵700T列車拖曳救援任務。

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