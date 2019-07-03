罕見！保育類「羽鳥氏帶紋赤蛇」志工驚喜遇牠「吃晚餐」

2019-07-03 10:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕極罕見的第二級珍貴稀有保育類「羽鳥氏帶紋赤蛇」，屬劇毒性蛇類，近日在奧萬大森林遊樂區現蹤，調查鳥類的志工意外目睹牠把鐵線蛇當晚餐吃掉的過程，只見鐵線蛇身軀勾纏著樹枝想抵抗，但仍不敵而被吃掉，羽鳥氏帶紋赤蛇奮力享用晚餐之際，儘管志工們拍影片打燈光，仍未讓牠鬆口，全程直擊的志工看得目瞪口呆。

由南投林管處經營的奧萬大森林遊樂區，因自然環境好生態豐富，是賞鳥的知名景點，常吸引國際鳥友前來，奧萬大志工也每月要進行一次的鳥類調查，而驚喜看到罕見的羽鳥氏帶紋赤蛇，且還目擊牠「吃晚餐」過程的，就是進行鳥類調查的志工們。

南投林管處表示，志工陳科綬、廖美鳳、顧德生、邱伯智、薛美雪等人，是在6月26日晚間從車道往收費站方向途中，在水溝裡看到羽鳥氏帶紋赤蛇，屬第二類珍稀有保育類動物，因數量非常少，很少人看過牠，因此志工們比對資料後發現是羽鳥氏帶紋赤蛇都很驚喜，而牠當時很忙，大口吃進體型比牠小，身長約40公分的鐵線蛇。

羽鳥氏帶紋赤蛇一段一段地把鐵線蛇拉進口裡，鐵線蛇一開始身體勾纏著樹枝在用力抵抗，但力氣比輸而成了別的蛇兒晚餐食物，飢腸轆轆的羽鳥氏帶紋赤蛇約用3分48秒吃完鐵線蛇。

林管處人員說，志工拍到的羽鳥氏帶紋赤蛇算是該類體型較大的成蛇，約有8、90公分，牠的食性是吃比牠小的蛇，是劇毒性蛇類，但因極稀少，人們並不常看到牠，而沒有被列入6大毒蛇。

羽鳥氏帶紋赤蛇的家族還有梭德氏帶紋赤蛇和環紋赤蛇，但牠與梭德氏帶紋赤蛇很像雙胞胎，也都屬於珍貴稀有保育類，外形非常相像，只能從牠們側腹辨別，梭德氏帶紋赤蛇有一條黑色帶狀紋路，而羽鳥氏帶紋赤蛇則是黑帶上多了20節的白斑。而家族的另一支環紋赤蛇數量就比較多，與台灣藍鵲同列第3級保育類動物。

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