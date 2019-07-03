別被酒精操控 南投「酒癮」治療最多補助4萬

2019-07-03 10:18

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕新制7月1日上路，南投縣警察局展開「酒駕大執法」，2天來，酒駕遭查辦件數，累計已17件，難道是罰不怕？衛生局研判，有的人可能與酒癮有關，遂配合推出「酒癮治療服務方案」，藉此讓民眾自我檢測有無酒癮問題，進而透過醫療專業團隊評估與治療，早日擺脫被「酒精」操控的人生。

南投縣衛生局說，隨著現代社會的進步，其所帶來的生活壓力導致人們生活緊張，促使有些人會為了紓解平日所面對的壓力，而選擇使用酒精來忘卻工作或生活上的一些煩惱，加上「酒」取得容易，使得許多人從原本的「小酌」，漸漸地演變成過量飲酒或酗酒，不僅嚴重影響家庭、工作、人際關係，以及造成身體上健康之危害，甚至還引發酒駕肇事、家暴等諸多社會問題，不容社會大眾輕忽。

因此，衛生局特別針對是否有酒癮問題，推出一套自我檢測的基準，如以下4個問題中，只要有一題以上答案為「是」，就代表極可能已有酒癮，必須儘速找醫生評估與處理：（1）你是否曾經覺得必須要減少喝酒的量嗎？（2）你是否會因為別人批評你喝酒而感到生氣嗎？（3）你是否會因為喝酒而有愧疚感嗎？（4）你是否一早起床就需喝酒，才覺得舒服穩定嗎？

除此，民眾若發現自己或家人有酒癮相關問題，也可由縣內13鄉鎮市衛生所轉介或直接前往衛生福利部草屯療養院、南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院等4家醫院尋求治療，且依「酒癮治療服務方案」相關規定，最多可獲4萬元的酒癮治療費補助，詳情可上衛生局官網查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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