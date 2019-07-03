有愛！台東32家旅宿業簽約 同意重大災害後釋出應急房

2019-07-03 08:20

［記者王秀亭／台東報導］近年來氣候變遷，頻出現極端氣候，台東縣政府因應重大災難時，供災民、救難義工臨時住宿，與縣內32家旅宿業者簽署合作備忘錄，共釋出超過1000間房，只要遇到災害防救所需，就有充足的臨時安置處所。

台東縣近10年來歷經莫拉克、尼伯特、莫蘭蒂重大風災，又以3年前的尼伯特風災嚴重摧毀民宅，救災義工自全國各地湧入，協助台東民眾重建家園多日，在義工們尋無暫住處所時，縣內旅宿業者大方釋出空房及餐食，備受外縣市義工讚賞。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府是災害防救二級政府組織，負擔全縣防救災主要任務，但台東縣幅員廣大，災害發生時，應有更充裕的因應機制，基於尼伯特風災的重要經驗，民間力量可以運用，與旅宿業簽署合作備忘錄，就是公私部門通力合作的實力。

台東縣旅館商業同業公會會員約有80家，簽署合作備忘錄就有30家，其中旅人驛站所屬3家飯店接加入企業防救災任務，昨天簽署前，再新增兩家，使合作家數提高到32家。

台東縣旅遊商業同業公會理事長李數奼表示，台東觀光產業興盛，面對縣內的重大災害，當然有責任協助政府安置災民、義工，這是企業應盡的社會責任，未來只要發生重大災害，縣境內避難收容所不足或不適合使用時，可由餐與合作的旅宿業者主動安排災民與救災志工到飯店暫時安置。

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