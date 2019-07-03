07/03 各報重點新聞一覽

2019-07-03 06:15

自由時報

川普：港人要民主 政府不要

針對香港「反送中」抗爭行動升級為佔領立法會的港版「太陽花運動」，美國總統川普認為，當晚直搗香港立法會的示威者「追求民主」，但「有些政府不想要民主」，並自承在上週的大阪廿國集團（G20）領袖高峰會上，曾與中國國家主席習近平論及香港。中國外交部則回嗆反對他國干預內政，「告誡有關國家謹言慎行」，「不得以任何形式為暴力違法份子撐腰壯膽」。

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公懲會公開審理違法兼職案// 「管中閔寫社論 每篇2.5萬」

台大校長管中閔擔任行政院政務委員兼經建會主委及國發會主委期間，匿名替壹週刊寫社論，被監察院認定違法兼職，今年初彈劾後移送公懲會審理，公懲會昨開庭後共整理出六大爭點，將於下次開庭時再攻防；公懲會此次破天荒主動公開審理，也創我國司法史紀錄。

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AI愛台聯盟成軍 50家大廠入列

在經濟部推動整合下，廣達、聯發科、微軟、華碩等五十家國內外半導體及系統業者，昨正式組成「台灣人工智慧晶片聯盟」（AITA），諧音是「愛台聯盟」。行政院政務委員吳政忠指出，IC設計業遭中國挖角，台灣得透過AI（人工智慧）留住人才；AITA會長盧超群強調，希望一年內能打通Google等國際大廠的「任脈」，再打通台積電等製造技術的「督脈」。

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蘋果日報

《蘋果》周周民調 藍營初選民調倒數5天 郭台銘僅輸韓國瑜3百分點

藍營總統黨內初選民調倒數5天，郭台銘vs.韓國瑜陷入肉搏戰！國民黨總統黨內初選民調下周一展開，韓原在黨內民調一枝獨秀，但郭近來展開綿密媒體攻勢，民調大幅攀升，《蘋果》最新總統大選民調顯示，依國民黨初選規則（政黨對比佔85%、黨內互比佔15%）計算，郭從上周大輸韓8.1個百分點，到本周只小輸韓3.1個百分點，隨時可能翻盤；對決民進黨對手蔡英文，郭更大勝蔡17.7個百分點，聲勢驚人。

二度協商 長榮27空服不列曠職 員工優待票漸進式恢復 罷工仍繼續

長榮空服員罷工今進入第14天，昨勞資重返談判，歷經11小時協商後針對「不秋後算帳」有初步進展，遭記曠職的27名空服員改列「空白班」等候調查，遭取消的員工優待機票以「漸進式恢復」方向協商，但細節待討論，罷工持續。因昨會中未決定下次開會時間，勞動部籲雙方保持良好氣氛，盡速再協商。

聯合報

公懲會公開審管案 管中閔：政治迫害 羅織罪名

台大校長管中閔因擔任公職期間替壹週刊寫社論遭監察院彈劾、移送公務員懲戒委員會；公懲會昨天以本件屬社會矚目案件，主動公開審理。管中閔在法庭上三度稱遭「深文周納、羅織罪名的迫害」，壹週刊前社長裴偉證稱，監察院彈劾資料有誤。

港警強力清場 示威者撤離立法會

香港立法會大樓七月一日遭示威群眾衝擊占領。香港警方七月二日凌晨強力清場，示威者已撤離，無人被捕。香港特首林鄭月娥凌晨開記者會誓言追究，中港各方譴責暴力。香港立法會在未來兩星期都無法開會，但香港政府總部今天起開始運作。

中國時報

中央補助大小眼 綠縣市大放送 藍首長得看臉色

高雄市長韓國瑜因為登革熱，怒批蔡政府在台灣搞「一國兩制」，2日再開直播，炮轟中央防疫補助「寧給外人、不給家人」，連公布資料都扭曲、剪接；其實民進黨執政，對藍綠縣市補助大小眼，苦主還有台中市長盧秀燕，爭取2020台灣燈會經費1億，交通部卻傾向依基本額度補助3000萬，跟今年屏東燈會補助3億，天差地遠，盧憂中央口惠而實不至！

陸譴責暴力 港專案調查反送中衝突

香港七一示威演變成暴力衝占立法會，引起全球關注，香港特首林鄭月娥2日清晨4時召開記者會，譴責暴力，強調將對違法行為追究到底，也表明不會下台；北京中央多個涉港部門，包括中聯辦、國務院港澳辦，齊發聲譴責暴力，並將示威者定性為「極端激進分子」。

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